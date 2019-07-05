2019-07-05T15:42:57+03:00
Общество

Гуманитарную помощь Ямала пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно

Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается
Анна Полякова
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Гуманитарную помощь Ямала пострадавшим от наводнения в Иркутске доставят бесплатноГуманитарную помощь Ямала пострадавшим от наводнения в Иркутске доставят бесплатно
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Посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области жители Ямала с 5 июля могут направить Почтой России бесплатно.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, к бесплатной пересылке в почтовых отделениях Ямала, как и по всей стране принимаются следующие вложения средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.); моющие и дезинфицирующие средства; постельное белье; одежда и обувь; полотенца, подушки, одеяла; нескоропортящиеся продукты питания; мобильные телефоны.

Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается. Уточняется, что посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь». Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.

Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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