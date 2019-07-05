2019-07-05T15:07:21+03:00
Общество

Паромы на переправе через Обь вышли в пробные рейсы

В предстоящие дни переправы может работать с перебоями
Анна Полякова
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Паромы на переправе через Обь вышли в пробные рейсы Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПаромы на переправе через Обь вышли в пробные рейсы Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На переправе СалехардЛабытнанги 5 июля в 16.00 паромы сделали пробные рейсы. Сейчас на линии работают 4 паромный состава. Ранее сообщалось, что переправа приостановила работу с 13:35 из-за сильного ветра. Его порывы достигали более 20 метров в секунду.

По данным МЧС, 5-6 июля ожидается ветер с порывами до 23 м/с. При сильном ветре паромы могут приостановить перевозку пассажиров и автотранспорта, сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, в регионе уже второй день бушует штормовой ветер, который сопровождается дождем и грозой. Последствия разбушевавшейся стихии уже ощутили на себе жители почти всех районов Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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