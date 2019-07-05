2019-07-05T13:51:53+03:00
Происшествия

Мошенник выманил у надымчанина вознаграждение за телефон, который не находил

Доверчивый мужчина перевел аферисту 5 тысяч рублей
Анна Полякова
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Мошенник выманил у надымчанина вознаграждение за телефон, который не находил Фото: pixabay.comМошенник выманил у надымчанина вознаграждение за телефон, который не находил Фото: pixabay.com
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Житель Надыма, доверившись незнакомому человеку, поделился деньгами с мошенником. Как выяснилось, 31-летнеий горожанин 28 июня потерял свой сотовый телефон.

Надеясь отыскать пропажу, он разместил в интернете объявление с просьбой вернуть телефон. 4 июля ему позвонил неизвестный и сообщил, что телефон найден и попросил за возврат находки вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, на что заявитель согласился. Через банкомат он перевел деньги на указанный злоумышленником номер телефона.

Не сумев в очередной раз дозвониться до незнакомца, мужчина обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», ведется следствие, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция советует гражданам в сомнительной ситуации не спешить с переводом личных денежных средств, проверять поступающую от неизвестных информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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