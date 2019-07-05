СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-05T13:20:04+03:00

Паромы на переправе через Обь остановились из-за ветра Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В 16:00 планируется выполнение пробного рейса с автомобилями с обоих берегов

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Движение паромов между Салехардом и Лабытнанги через реку Обь закрыли. Переправа приостановила работу 5 июля с 13:35 из-за сильного ветра. Его порывы достигают более 20 метров в секунду.

Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, движение судов при таких условиях небезопасно. Выполнение пробного рейса с автомобилями с обоих берегов планируется в 16:00.

Напомним, в регионе уже второй день бушует штормовой ветер, который сопровождается дождем и грозой.

Последствия разбушевавшейся стихии уже ощутили на себе жители почти всей районов Ямала. Накануне во время грозы в Ноябрьске молния попала в электрощиток. Очевидцы сами потушили огонь еще до приезда пожарных. В результате бури в Пуровском районе больше всего пострадали поселки Ханымей и Пурпе - сорванные крыши с многоквартиников, отключение электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU