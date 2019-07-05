В Лабытнанги полосу моста на Зеленой горке закрыли на ремонт

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-05T13:10:46+03:00

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В Лабытнанги частично перекрыли движение на мосту по улице Зеленая горка. Ограничения начали действовать в четверг, 4 июля. Как сообщили в администрации города Семи лиственниц, здесь начались ремонтные работы, поэтому проезд на данном участке организован по одной полосе.

Альтернативный вариант объезда действует через улицы Автострадная и Обская. Однако, уточняется, что туда можно проехать лишь автомобилям с нагрузкой на ось менее чем в 10 тонн.

Горожан просят с понимание отнестись к временным неудобствам и заранее продумывать маршрут передвижения по городу с учетом новых условий проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU