В Лабытнанги полосу моста на Зеленой горке закрыли на ремонт
Горожанам предложили альтернативный вариант проезда
Изменить размер текста:
В Лабытнанги частично перекрыли движение на мосту по улице Зеленая горка. Ограничения начали действовать в четверг, 4 июля. Как сообщили в администрации города Семи лиственниц, здесь начались ремонтные работы, поэтому проезд на данном участке организован по одной полосе.
Альтернативный вариант объезда действует через улицы Автострадная и Обская. Однако, уточняется, что туда можно проехать лишь автомобилям с нагрузкой на ось менее чем в 10 тонн.
Горожан просят с понимание отнестись к временным неудобствам и заранее продумывать маршрут передвижения по городу с учетом новых условий проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU