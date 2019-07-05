Более 30 000 цветов украсят Тазовский район

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-05T12:51:56+03:00

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В Тазовском полным ходом идут работы по озеленению. Всего более 30 тысяч кустов будут высажены в цветниках, на клумбах и улицах поселка. Работы идут в рамках программы по благоустройству поселка. Часть цветов передадут организациям для украшения своих прилегающих территорий.

Разноцветные петунии, яркие тагетисы, пышная декоративная капуста - растения подобраны с учетом северных особенностей климата.

- За окном установилась теплая погода, уборка улиц и прилегающих территорий завершена - самое время приступить к декорированию, -отметили в администрации Тазовского района.

В разбивке клумб принимают активное участие школьники, работающие в трудовом отряде при администрации поселка. Такая работа подарит положительные эмоции юным «озеленителям», а цветущий вид поселка несомненно будет радовать гостей и жителей Тазовского.

Работы по озеленению запланированы и в других поселениях района. Так, почти 2000 растений украсят Газ-Сале, более тысячи цветущих кустов будет высажено в Находке, Гыде и Антипаюте.

ИСТОЧНИК KP.RU