Более 30 000 цветов украсят Тазовский район
В Тазовском полным ходом идут работы по озеленению. Всего более 30 тысяч кустов будут высажены в цветниках, на клумбах и улицах поселка. Работы идут в рамках программы по благоустройству поселка. Часть цветов передадут организациям для украшения своих прилегающих территорий.
Разноцветные петунии, яркие тагетисы, пышная декоративная капуста - растения подобраны с учетом северных особенностей климата.
- За окном установилась теплая погода, уборка улиц и прилегающих территорий завершена - самое время приступить к декорированию, -отметили в администрации Тазовского района.
В разбивке клумб принимают активное участие школьники, работающие в трудовом отряде при администрации поселка. Такая работа подарит положительные эмоции юным «озеленителям», а цветущий вид поселка несомненно будет радовать гостей и жителей Тазовского.
Работы по озеленению запланированы и в других поселениях района. Так, почти 2000 растений украсят Газ-Сале, более тысячи цветущих кустов будет высажено в Находке, Гыде и Антипаюте.
ИСТОЧНИК KP.RU