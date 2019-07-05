Общественники проинспектировали участок трассы Сургут – Салехард

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-05T12:30:19+03:00

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На участке автодороги Сургут – Салехард от границ Ямала до города Губкинский продолжается работа по ремонту дорожного покрытия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Накануне, 4 июля, ход работ оценили представители Ноябрьского филиала окружной дорожной дирекции и общественники.

- Отставаний по графику нет. Подрядчик предоставил подтверждающие документы о наличии лабораторных исследований, которые мы также проверяем в процессе контроля производства работ., - рассказал начальник отдела строительства и эксплуатации автомобильных дорог Ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Мазуров.

В целом этим летом на участке Граница ЯНАО-ХМАО – Губкинский планируется отремонтировать около 10 км трассы, что обеспечит более безопасные и комфортные условия для автомобилистов, улучшит транспортно-эксплуатационное состояние дороги.

- По итогам проверки, мы заполнили листы наблюдения, замечаний нет. Нам всем нужна хорошая и качественная дорога, - рассказала общественница Ирина Лисовская.

ИСТОЧНИК KP.RU