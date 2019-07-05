Глава Губкинского поблагодарил храброго парня, спасшего мальчика от собаки

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-05T12:12:27+03:00

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Житель Губкинского 21-летний Евгений Ковалёв, спасший мальчика от собаки, стал известен всему городу. Глава муниципалитета Андрей Гаранин поблагодарил храброго губкинца. В своём Инстаграме он написал:

«Жму руку настоящему мужчине! Когда собака напала на 9-летнего мальчика, Евгений без раздумий бросился защищать ребёнка. Парень искренне удивлён таким вниманием к его поступку, так как считает, что не сделал ничего особенного. "Так поступил бы каждый. Это нормальная реакция", - говорит Евгений. Он не считает себя героем, а я горжусь, что в Губкинском живут такие ребята!».

Когда 2 марта в 14 микрорайоне возле д.1 на ребёнка напала бездомная собака, некоторые жители видели, что мальчику нужна помощь, но не рискнули своим здоровьем.

Испуганный мальчик пытался вырваться, но собака крепко вцепилась зубами в руку ребёнка. Евгений Ковалёв, проезжавший мимо, помог ребёнку отбиться от собаки, а самого мальчика довёз на своей машине до дома и передал в руки матери. В соцсетях горожане назвали этот поступок проявлением настоящего мужества и гражданского долга.

«Не перевелись еще на Руси настоящие мужчины. И это радует!», - пишут в комментарии жители города.

Сам Евгений Ковалев признался, что в тот момент вспомнил свой неопрятный случай:

- Когда я был маленьким, на меня тоже напала собака, так что я сразу представил, как страшно сейчас ребёнку. Это никакой не геройский поступок, просто нельзя проходить мимо чей-то беды. Так на моём месте поступил бы каждый.

После укусов собаки амбулаторное лечение мальчика продолжалось до конца мая. Ребёнок до сих пор не может забыть о произошедшем случае. В городе продолжаются прокурорские проверки, сооПо их результатам будет дана оценка действиям организаций, осуществляющих отлов безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU