СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-05T11:05:31+03:00

Журналисты из Германии пытаются выжить в Ноябрьске с комарами Фото: Администрация Ноябрьска

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В Ноябрьске работают журналисты телеканала PRO7, Германия. Для молодёжного познавательного тележурнала «GALILEO» они готовят репортаж о русском северном комаре.

Постоянный корреспондент «GALILEO» в России Николас Карасек часто снимает репортажи в жанре «Испытано на себе». В таком же ключе он и планирует подготовить репортаж о северных комарах.

Фото: Администрация Ноябрьска

- Сюжет простой: прилетает в ЯНАО порыбачить. Великолепная природа, рыбное изобилие… Но есть проблема: тучи мошки, к которой Николас не привык. В Ноябрьске даже стоит памятник северному комару, как неотъемлемая часть местной жизни. Как корреспондент справится с этой проблемой? Ему помогут ноябряне, - рассказали в администрации города.

Немецкие журналисты уже познакомились с достопримечательностью Ноябрьска. Увидели памятник комару, побывали на рыбалке, пообщались с жителями, которые поделились тонкостями борьбы с гнусом.

К слову, германский молодёжный тележурнал «GALILEO» – это познавательная программа «обо всем на свете», которая выходит в эфир 20 лет, 5 раз в неделю Принципиальной позицией программы является позитивное, оптимистическое мировосприятие, чувство юмора и сознательный отказ от политики.

ИСТОЧНИК KP.RU