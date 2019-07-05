Новоуренгойка по указке мошенника перевела неизвестным 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-05T10:44:37+03:00

Женщина поверила, что с ней говорил сотрудник банка

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничества. Полиция разыскивает причастного к обману, ему грозит два года лишения свободы.

Доверчивая новоуренгойка потеряла 200 тысяч рублей, поверив незнакомцу, позвонившему ей. 5 июля она обратилась с зазеленим в полицию, рассказав, что накануне неизвестный мужчина, позвонивший ей, представился сотрудником банка. Под предлогом отмены операций по несанкционированному списанию денег с банковского счета он выманил все секретные данные карты женщины. Женщина сообщила ему и пароли, поступившие ей в смс-сообщении.

После этого неизвестный предложил северянке провести ряд операция через терминал, что она и сделала, рассказали в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам. При сомнительных звонках - не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU