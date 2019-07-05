СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-05T10:24:03+03:00

В Ноябрьске штукатурка в подъезде упала на голову девушке Фото: группа «Злой Ноябрянин» vk.com

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Жительница Ноябрьска попала в больницу после происшествия у себя в подъезде. Штукатурка упала ей на голову. Сообщение об этом опубликовано в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «В Контакте». Инцидент произошел 4 июля в доме № 26 на улице Энтузиастов.

«В 12:00 на девушку, которая спускалась с 3-го этажа обрушилась часть штукатурки с потолка подъезда. В результате девушка получила сотрясение головного мозга и находится в больнице в удовлетворительном состоянии», - пояснил аноним.

При этом управляющая компания ссылается на мистику или провокацию, объясняя это происшествие, когда очевидцы случившегося обратились в офис с вопросом об аварийном состоянии лестничных клеток и подъезда в целом.

«Ведь в подъезде чисто, и нет никаких трещин на стенах и потолке. Наверное, кто-то специально нарушил целостность штукатурки, и она упала», - процитировали УК жильцы дома.

Между тем, материалы происшествия переданы в полицию. Местные жители выразили надежду, что виновные будут наказаны. Собирается ли пострадавшая требовать компенсацию у управляющей компании – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU