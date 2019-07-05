Ямальцев вновь предупредили о штормовой ветре и грозе

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-05T10:01:50+03:00

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Стихия на Ямале не унимается. Жителей региона вновь предупредили о надвигающемся штормовом ветре, который будет властвовать в автономном округе 5 июля. По данным синоптиков на территории ЯНАО ожидается ветер 5-10 м/с, порывы которого будут достигать 13-18 м/с. Дождь с грозой прогнозируют во всех районах Ямала.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Ямальцев просят опасаться слабоукреплённых и ветхих конструкций. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Напомним, накануне во время грозы в Ноябрьске молния попала в электрощиток. Очевидцы сами потушили огонь еще до приезда пожарных.

В результате бури в Пуровском районе больше всего пострадали поселки Ханымей и Пурпе. Сорвана кровля многоквартирного дома по улице Мира, а также в частном жилом доме на Речной улице, частично повреждена кровля многоквартирного дома в Комсомольском квартале. Было частичное отключение электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU