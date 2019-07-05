Ямальские тренды работы с детьми и молодежи представили в Москве

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-05T09:46:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о трендах в работе с детьми и молодёжью и о проблемах, с которыми сталкивается регион на заседании Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Глава региона отметил, что интернет сегодня фактически позволяет детям вести вторую жизнь, о которой их родители могут и не подозревать.

- Есть два направления, по которым мы работаем: создаём детям альтернативу, вовлекаем их в свои проекты, а также следим за тем, что происходит в сети, поддерживаем позитивные тренды и работаем с негативом, - пояснил Дмитрий Артюхов, выступая на заседании.

Так, например, на Ямале создан медиаканал «Ямолод», который работает в соцсетях Вконтакте, Facebook и Instagram. Аудитория канала – 350 тысяч человек. Авторы канала находят истории на Ямале, примеры самореализации, которые будут вдохновлять других ребят.

Большой популярностью у ямальских школьников пользуется проект «Россия – страна героев». Это квест для детей. Они выполняют задания, связанные с биографией героев России или Советского Союза. Проект планируется расширить, добавив в него встречи с теми, кто совершил подвиг в обычной жизни.

Ещё один проект – «Дух Заполярья», участники которого оказываются на острове посреди горной реки, в отрыве от цивилизации. Они помогают восстановить природу Арктики и Полярного Урала, убирая мусор, оставленный туристами. Сейчас в проекте 100 мест.

Кроме того, на Ямале создана добровольная кибердружина. Активисты и блогеры отслеживают негативные тренды в Сети, которые угрожают детям, а также помогают выявлять позитивные тенденции и проекты.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила опыт Ямала по работе с детьми и молодёжью и рекомендовала министерству образования РФ рассмотреть возможность распространить его в других регионах, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU