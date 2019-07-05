Новоуренгойские полицейские сожгли наркотики

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-05T09:28:09+03:00

В огонь ушли 18,90 грамм зелья и приспособления для его приготовления и употребления

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В Новый Уренгой изъятые из незаконного оборота наркотические средства и психотропные вещества 4 июля уничтожили полицейские.

Комиссия, в состав которой вошли правоохранители, представители здравоохранения и Роспотребнадзора, провела сверку с актом об уничтожении и сожгла 18,90 грамм зелья. В огонь также ушли различные приспособления для приготовления, употребления и реализации наркотических средств. Все это изымалось сотрудниками полиции в ходе ежедневной работы, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает гражданам о том, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU