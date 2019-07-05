2019-07-05T09:14:36+03:00
Общество

Ямальские сказочные персонажи поедут в «Изумрудный город»

Девочка Сихиртя и Белый шаман Сэр Тадебя познакомят с фольклором северных народов
Анна Полякова
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Ямальские сказочные персонажи поедут в «Изумрудный город» Фото: yanao.ruЯмальские сказочные персонажи поедут в «Изумрудный город» Фото: yanao.ru
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Герои ямальского фольклора со всей России приедут накануне Дня семьи, любви и верности в гости к хранителю Южного Урала – Царю Семигору. V фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город» пройдёт в сказочной деревне «Горка», который расположен в Копейске Челябинской области.

На праздник приглашены сказочные герои из разных уголков России: Хозяйка Медной горы из Екатеринбурга, Морской царь и Василиса Прекрасная из Ярославской области, Елена Прекрасная и Кащей Бессмертный из Шадринска, Петрушка из Старой Руссы, Кыш Бабай из Казани, Конёк–Горбунок из Тюмени и ямальские сказочные персонажи из Тазовского района – Девочка Сихиртя и Белый шаман Сэр Тадебя.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, каждый сказочный гость фестиваля представит на празднике свою тематическую площадку, олицетворяющую его регион. Сэр Тадебя проведёт мастер-классы по изготовлению национальной метательной стрелы, которую раньше коренные жители Ямала использовали в охоте. А Девочка Сихиртя познакомит гостей фестиваля с фольклором северных народов.

В дни фестиваля по традиции состоится конкурсное шествие-дефиле в сказочных костюмах. Самым зрелищным сюрпризом для гостей и участников фестиваля станет подарок от Бабы-Яги. Волшебница намерена испечь гигантский пирог размером чуть меньше своей избушки. Пирог будет состоять из пяти частей, каждая из которых будет символизировать все предыдущие годы фестиваля сказочных семейных игр.

Также будут организованы выступления творческих коллективов, ярмарка handmade-изделий, выставка русских дизайнеров, ремесленные, творческие и кулинарные мастер-классы. Для самых юных гостей праздника пройдет забег малышей и мягкий кинотеатр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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