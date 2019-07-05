2019-07-05T08:33:39+03:00
Происшествия

На Ямале зарегистрировано 10 очагов лесных пожаров

В огне 48,5 га зеленого массива
Анна Полякова
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На Ямале зарегистрировано 10 очагов лесных пожаров Фото: puradm.ruНа Ямале зарегистрировано 10 очагов лесных пожаров Фото: puradm.ru
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют 10 природных пожаров. По данным учреждения «Леса Ямала», сегодня, 5 июля, на 07:30 горит 48,5 га леса.

Так, например, четыре лесных пожара на площади 9,5 гектара бушуют на территории Пуровского района. Как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, в ликвидации очага задействовано 40 человек и 4 единицы техники. Угрозы населённым пунктам нет.

Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, всего сначала пожароопасного периода 2019 года на территории округа зарегистрировано 29 очагов природных пожаров на общей площади 134,5 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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