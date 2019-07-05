2019-07-05T08:38:52+03:00
Происшествия

Пятерых полицейских из Лабытнанги наказали после прокурорской проверки

Не все осужденные оказались в поле зрения правоохранителей
Анна Полякова
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Ямальская прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности пятерых сотрудников ОМВД России по г. Лабытнанги. Ведомственная проверка показала, что правоохранители нарушили уголовно-исполнительное законодательство.

- На полицию возложены обязанности контролировать поведение осужденных, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно, - пояснили в региональной прокуратуре.

Между тем, во время проверки выяснилось, что не за всеми осужденными осуществлялся необходимый контроль. Так, например, не оформлялись надлежащим образом паспорта на административные участки, уголовно-исполнительная инспекция не информировалась о поведении осужденных. Кроме того, с нарушившими закон не проводилась индивидуальная профилактическая работа.

Это могло способствовать совершению указанными лицами новых преступлений и административных правонарушений, сочли в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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