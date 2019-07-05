Погода на Ямале 5 июля: жара отступает, ожидаются дожди и грозы

СЕГОДНЯ 05:38 2019-07-05T05:38:00+03:00

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В пятницу, 5 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +23 градуса, малооблачно, дождь с грозой будет идти весь день. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске +23 градуса, малооблачно, дождь с грозой, ветер восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +27 градуса, облачно, дождь с грозой – в середине дня, восточный ветер 4 м/с.

В Надыме +28 градусов, малооблачно, дождь, гроза – в течение дня, ветер восточный 4 м/с.

В Губкинском +26 градусов, облачно, в середине дня начнется дождь с грозой, ветер восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +26 градусов, малооблачно, ветер восточный 2 м/с.

В Муравленко +22 градуса, малооблачно, дождь с грозой – в течение дня, юго-восточный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги +24 градуса, переменная облачность, дождь с грозой, восточный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU