Главного «коммунальщика» Лабытнанги оштрафовали за нарушения в госзакупках
Руководитель управления ЖКХ администрации Лабытнанги оштрафовали на нарушения законодательства в сфере госзакупок. Выяснилось это во время прокурорской проверки.
По результатам электронного аукциона с индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на сумму 6,4 миллионов рублей. Условиями контракта работы были оплатить после их фактического выполнения. Однако подрядчик получил предоплату в размере 2, 240 миллионов рублей.
- Изменение существенных условий контракта представляет собой привилегию по отношению к другим участникам закупки, является ограничением конкуренции и влечет нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.
В результате руководитель учреждения привлечен к административной ответственности. Ему назначен штрафа в размере 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU