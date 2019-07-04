2019-07-04T15:50:37+03:00
Происшествия

Главного «коммунальщика» Лабытнанги оштрафовали за нарушения в госзакупках

Подрядчику заплатили за невыполненную работу благоустройству дворов
Анна Полякова
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Главного «коммунальщика» Лабытнанги оштрафовали за нарушения в госзакупкахГлавного «коммунальщика» Лабытнанги оштрафовали за нарушения в госзакупкахФото: Ольга Крыльцова
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Руководитель управления ЖКХ администрации Лабытнанги оштрафовали на нарушения законодательства в сфере госзакупок. Выяснилось это во время прокурорской проверки.

По результатам электронного аукциона с индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на сумму 6,4 миллионов рублей. Условиями контракта работы были оплатить после их фактического выполнения. Однако подрядчик получил предоплату в размере 2, 240 миллионов рублей.

- Изменение существенных условий контракта представляет собой привилегию по отношению к другим участникам закупки, является ограничением конкуренции и влечет нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

В результате руководитель учреждения привлечен к административной ответственности. Ему назначен штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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