Салехардцев просят держаться подальше от реки Полябта

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-04T15:36:16+03:00

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Сотрудники ГО и ЧС провели рейд по береговой линии Салехарда. Специалисты проехали по основным местам, где отдыхают горожане в жаркую погоду. В первую очередь, они побывали в зоне отдыха на реке Полябта.

Несмотря на то, что в самом разгаре рабочий день – людей на пляже много. Многие просто загорают, но есть и такие, которые отваживаются купаться, не взирая на запрет. Санитарно-эпидемиологическое состояние воды не соответствует нормам пригодных для купания, - пояснили в администрации города.

Участники рейда обращали внимание людей на запрет на купание, рассказывали о правилах поведения на воде, раздавали памятки.

После этого они посетили старый причал в районе Комбината. Место опасное - с двойным течением. Тут только рыбачат. Однако в прошлом году было два несчастных случая. Утонул мужчина, спустя несколько часов на том же месте погибла женщина. В этом году – без жертв

Последнее место отдыха, на котором побывали участники рейда – береговая зона в районе д. 1 по ул. Шалгина.

В ходе выезда специалисты обратили внимание и на костры, которые разжигает молодежь, притом, что разводить огонь на территории округа запрещено. В связи с аномально жаркой для севера погодой в округе объявлен особый противопожарный режим. Костры потушили, сообщили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU