Штормовое предупреждение: на Ямале ожидается ухудшение погоды
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 5 июля синоптики прогнозируют неблагоприятное погодное явление.
По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», уже ночью пройдет дождь разной интенсивности. Днём он тоже ожидается небольшой, местами умеренный. В отдельных районах гроза.
Северо-восточный ветер поднимется до 10 метров в секунду, во всех районах его порывы будет достигать 13-18 метров в секунду. Температура ночью ожидается +15…+20 С, днем потеплеет до +25…+30 С, местами лишь до +18 С.
Северян просят проявить осторожность, выходя на улицу. При порывах ветра избегать нахождения под плохо закрепленными и старыми конструкциями.
ИСТОЧНИК KP.RU