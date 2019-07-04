2019-07-04T15:18:27+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: на Ямале ожидается ухудшение погоды

Северян просят проявить осторожность
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале объявлено штормовое предупреждение Фото: lbt.yanao.ruНа Ямале объявлено штормовое предупреждение Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 5 июля синоптики прогнозируют неблагоприятное погодное явление.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», уже ночью пройдет дождь разной интенсивности. Днём он тоже ожидается небольшой, местами умеренный. В отдельных районах гроза.

Северо-восточный ветер поднимется до 10 метров в секунду, во всех районах его порывы будет достигать 13-18 метров в секунду. Температура ночью ожидается +15…+20 С, днем потеплеет до +25…+30 С, местами лишь до +18 С.

Северян просят проявить осторожность, выходя на улицу. При порывах ветра избегать нахождения под плохо закрепленными и старыми конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главного «коммунальщика» Лабытнанги оштрафовали за нарушения в госзакупках
Салехардцев просят держаться подальше от реки Полябта
В Лабытнанги поймал троих горожан за кражу запчастей «Урала»
В Салехарде в бывшем магазине откроют центр единоборств
Число пассажиров «воздушных подушек», курсирующих через Обь, увеличился почти в 2 раза
Одарённые дети Ямала проводят лето в лучших творческих школах России
Мошенники лишили новоуренгойца отпуска и денег
Салехардцы одобрили переименование «Бани» в «Салехардский центр молодежи»
Молодых ямальцев обучают пенсионной грамотности
Во время грозы в Ноябрьске молния попала в электрощиток
В массовом ДТП в Новом Уренгое пострадали четыре человека
В Салехарде осудили рецидивиста за незаконную продажу алкоголя
У новоуренгойского таксиста аферист выманил 25 000 рублей
В Тарко-Сале на день отключат газ
Ямальские кречеты выбирают для гнездовья железнодорожные мосты
Новоуренгоец отдал мошенникам 15 тысяч рублей, пытаясь купить автозапчасти