Штормовое предупреждение: на Ямале ожидается ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-04T15:18:27+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 5 июля синоптики прогнозируют неблагоприятное погодное явление.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», уже ночью пройдет дождь разной интенсивности. Днём он тоже ожидается небольшой, местами умеренный. В отдельных районах гроза.

Северо-восточный ветер поднимется до 10 метров в секунду, во всех районах его порывы будет достигать 13-18 метров в секунду. Температура ночью ожидается +15…+20 С, днем потеплеет до +25…+30 С, местами лишь до +18 С.

Северян просят проявить осторожность, выходя на улицу. При порывах ветра избегать нахождения под плохо закрепленными и старыми конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU