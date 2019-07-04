В Лабытнанги поймал троих горожан за кражу запчастей «Урала»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-04T15:00:52+03:00

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Полицейские Лабытнанги установили подозреваемых в краже автозапчастей. 1 июля в дежурную часть с заявлением обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то похитил принадлежащие ему запчасти на автомобиль.

Следственно-оперативная группа установила, что запчасти на автомобиль «Урал» были похищены с гаражной площадки за пару дне до обращения.

Подозреваемыми оказались трое местных жителей, 26, 27, 28 лет - все они не работают. Похищенное имущество сотрудниками полиции было обнаружено и изъято. Вину в преступлении они признали полностью. С них взяли подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU