В Салехарде в бывшем магазине откроют центр единоборств

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-04T14:41:35+03:00

До конца года здесь обустроят центр единоборств и тренажёрку

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В Салехарде решили альтернативным способом оперативно решить проблему нехватки помещений для занятий спортом. Для этого решили приспособить просторное здание бывшего магазина на улице Игарская, которое сейчас простаивает.

Планируется, что в спорткомплексе будут организованы занятия по нескольким видам спорта: каратэ, ММА, бокс, спортивная борьба, а также тренажёрный зал, раздевалки, душевые комнаты и комнаты хранения спортивного инвентаря и оборудования.

Сейчас его реконструируют. В спортивных секциях будут работать как местные тренеры, так и приглашенные преподаватели из других регионов. Днём тут будут бесплатно тренироваться дети и параспортсмены. Вечернее время оставят за взрослыми посетителями.Кроме того, для занятий физкультурой обустроят и территорию вокруг здания.

«Сейчас многие занимаются спортом на свежем воздухе. На улице хорошо, а вот залы часто переполнены. Пока строится «Ямал Арена», которая закроет вопрос с теснотой, мы нашли способ, как быстро открыть в Салехарде ещё один зал». – пояснил такое решение губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, опубликовав комментарий на своей страничке в социальной сети «В Контакте».

Он также отметил, что в этом районе негде заниматься, кроме уличной спортплощадки. Глава региона предположил, что жители микрорайона, когда настанут холода, загрузят центр.

- Само здание после реконструкции будет отвечать всем нормативам, которые существуют для подобных объектов, - рассказал первый заместитель директора департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Алексей Щелконогов.

ИСТОЧНИК KP.RU