Число пассажиров «воздушных подушек», курсирующих через Обь, увеличился почти в 2 раза

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-04T14:22:17+03:00

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Итоги весенней навигации новых судов на воздушной подушке «Нептун – 23» подвели в окружном департаменте транспорта.

Так, в период весеннего межсезонья количество перевезённых пассажиров на переправе Салехард – Лабытнанги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 76%, составив 18 357 пассажиров. Загрузка на каждый рейс была более 60%.

- Кроме того, по просьбам жителей двух городов вводились дополнительные рейсы в часы пик – вечером и утром, корректировалось расписание, - пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Напомним, в этом году ледовая переправа между городами Салехард и Лабытнанги закрылась 5 мая, в это же время для перевозки пассажиров и багажа вышли два новых судна на воздушной подушке «Нептун – 23». Они выполнены по заказу округа и специально подготовлены к условиям Крайнего Севера.

Их главное преимущество – возможность ходить по открытой воде и колотому льду. В межсезонье эти «подушки» начали перевозки сразу же после прекращения работы ледовой переправы, а в период ледохода – до первой подвижки, и сразу же после того, как прошел лёд. Таким образом, период работы вертолётов между берегами Оби сократился до минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU