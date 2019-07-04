Одарённые дети Ямала проводят лето в лучших творческих школах России

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-04T14:15:52+03:00

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Талант одаренных детей Ямала будут развивать выдающиеся деятели искусств. Ежегодно юные художники, музыканты и вокалисты проводят лето в лучших творческих школах России. Обучение проходит в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», пояснили в правительстве ЯНАО.

14 одарённых детей и десять педагогов из городов Лабытнанги, Ноябрьск, Муравленко, Пуровского, Тазовского, Красноселькупского районов и посёлка Харп будут заниматься в XXVII Международной Летней творческой школе Фонда «Новые имена», который возглавляет его выпускник, выдающийся музыкант – Денис Мацуев.

Десять юных ямальцев и три педагога из городов Губкинский, Новый Уренгой и посёлка Харп пройдут обучение в XI Международной летней школе творчества Фонда Святослава Рихтера.

За две недели пребывания в летних творческих школах ребята с Ямала получают возможность индивидуального обучения у профессионалов, а также знакомятся с уникальными историческими памятники Суздаля и Тарусы. А также они становятся участниками концертных программ вместе с педагогами и детьми из самых разных уголков России и зарубежья. К слову, арктический регион более 10 лет сотрудничает с Фондом «Новые имена», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU