Мошенники лишили новоуренгойца отпуска и денег

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-04T13:27:19+03:00

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Доверчивый житель Нового Уренгоя попался на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело. В полиции мужчина рассказал, как у него выманили 9 841 рубля.

Выяснилось, что он на одном из сайтов по продаже авиабилетов оформил заявку на покупку билета, ввел данные банковской карты, а также смс-пароль. После этого произошло списание денежных средств в сумме более 9 000 рублей. Однако до настоящего времени билеты не получены, деньги не возвращены.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция предостерегает от покупки в интернете с непроверенных сайтов и сообществ билеты, поскольку существует огромный риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU