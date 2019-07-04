Салехардцы одобрили переименование «Бани» в «Салехардский центр молодежи»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-04T12:52:11+03:00

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В споре о названии остановки в Салехарде поставлена точка. Опрос по ее переименованию завершился на портале «Живем на Севере». Чуть больше 20 дней жители города выражали свое отношение к данному вопросу.

Не все соглашались на то, чтобы остановка общественного транспорта «Баня» стала «Салехардский центр молодежи». Тема вызвала резонанс в обществе. Голоса разделились, их перевес шел то в одну, то в другую сторону.

Некоторые считают, что необходимо оставить старое название, так как это история города. Другие видят переименование остановки вполне логичным и обоснованным.

- Рядом находится МАУ «Салехардский центр молодежи», сейчас там проходят работы по благоустройству территории и было бы вполне логичным сделать оригинальную молодёжную остановку и дать ей соответствующее название, - отметил один из пользователей портала.

В конечном итоге с перевесом в 9,6 процентов голосов победил новый вариант. Дальнейшую судьбу остановки с учетом высказанных мнений горожан, будут решать профильные службы города.

ИСТОЧНИК KP.RU