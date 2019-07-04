2019-07-04T12:41:07+03:00
Общество

Молодых ямальцев обучают пенсионной грамотности

Будущие специалисты проходят практику в ПФР
Анна Полякова
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Молодых ямальцев обучают пенсионной грамотности Фото: yanao.ruМолодых ямальцев обучают пенсионной грамотности Фото: yanao.ru
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Новоуренгойские студенты проходят производственную и преддипломную практики в местном Управление ПФР. Выпускники профильных специальностей имеют возможность проявить себя и получить приглашение для дальнейшего трудоустройства.

В рамках производственной практики учащиеся знакомятся со спецификой работы госучреждения, с пенсионным законодательством, структурой ПФР. Студенты пользуются сайтом ПФР и электронными сервисами. Начальник Управления проводит уроки пенсионной грамотности.

Цель уроков, кроме всего прочего, – формирование среди молодого поколения ответственного отношения к своему будущему, в том числе, и будущей пенсии; и обучение подрастающего поколения навыкам получения госуслуг в электронном виде.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, программа «Общественные работы», в рамках которой Центр занятости направляет молодёжь на работу в Управление Пенсионного Фонда России в Новом Уренгое, действует уже не один год. Молодые люди, помогают поддерживать порядок в архивах, выполняют канцелярскую работу в отделах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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