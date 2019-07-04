2019-07-04T11:41:53+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Новом Уренгое пострадали четыре человека

Водитель и пассажир легковушки госпитализированы
Анна Полякова
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В массовом ДТП в Новом Уренгое пострадали четыре человека Фото: группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" vk.comВ массовом ДТП в Новом Уренгое пострадали четыре человека Фото: группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" vk.com
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В Новом Уренгое на улице Промысловая в районе моста через ручей утром 4 июля случилось массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, авария произошла около 7 часов 45 минут. Автомобиль Mazda столкнулся с движущимся впереди автобусом Mercedes.

По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасный скоростной режим и не выдержал безопасную дистанцию. После этого автомобиль по инерции отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Нефаз. В результате происшествия водитель и пассажир легковушки госпитализированы, два пассажира автобуса Нефаз получили травмы.

По данным регионального ведомства, за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 9 ДТП, последствиями которых стали лишь механические повреждения транспортных средств. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2322 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 261 травмирован, в их числе 31 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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