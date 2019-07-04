В Салехарде осудили рецидивиста за незаконную продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-04T11:26:18+03:00

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Житель Салехарда признали виновным в неоднократной незаконной розничной продаже алкогольной продукции.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, в январе 2019 года мужчина уже подвергался административному наказанию в виде штрафа за подобное нарушение. Однако данной меры ответственности оказалось недостаточно для того, чтобы ямалец сделал для себя должные выводы.

В конце марта 2019 года он вновь попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина продал местному жителю за 500 рублей бутылку водки «Финская Айс» объемом 0,5 литра, не имея при этом соответствующей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Суд учел полное признание вины и раскаяние в содеянном и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 2 месяца с удержанием 20 процентов из заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU