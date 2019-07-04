У новоуренгойского таксиста аферист выманил 25 000 рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-04T11:18:29+03:00

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В новоуренгойскую полицию обратился таксист с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что его облапошили на 25 000 рублей.

Выяснилось, что вечером 1 июля ему на телефон поступил заказ с мобильного приложения о перевозке клиента из гостиницы в аэропорт. После этого под предлогом оплаты за услуги перевозки, неизвестный завладел данными банковской карты заявителя и кодами, поступившими ему в смс-сообщениях. В результате со счета таксиста произошло списание денег.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием может стать лишение свободы сроком до пяти лет, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность, не сообщать неизвестным лицам данные банковских карт и коды безопасности, приходящие в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU