2019-07-04T10:58:58+03:00
Общество

В Тарко-Сале на день отключат газ

Горожанам рекомендуют 10 июля быть особо внимательными
Анна Полякова
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В Тарко-Сале на день отключат газ Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале на день отключат газ Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале будет произведено плановое отключение газа. 10 июля с 9:00 до 18:00 часов подача топлива временно прекратится. Как сообщили в администрации Пуровского района, это связано с проведением профилактических мероприятий на газораспределительной станции.

По информации ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», в этот деннь планируется проведение планово-предупредительных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на оборудовании газораспределительной станции.

Специалисты ГО и ЧС администрации муниципалитета рекомендуют горожанам быть внимательными и не оставлять газовые приборы включенными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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