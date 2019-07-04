2019-07-04T10:10:17+03:00
Общество

Ямальские кречеты выбирают для гнездовья железнодорожные мосты

Птицы находят здесь благоприятные условия
Анна Полякова
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Ямальские кречеты выбирают для гнездовья железнодорожные мосты Фото: yanao.ruЯмальские кречеты выбирают для гнездовья железнодорожные мосты Фото: yanao.ru
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Ямальским учёным удалось запечатлеть уникальные семьи кречетов, живущих на металлоконструкциях мостов железной дороги Обская — Бованенково

Сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги) рассказали, что самка одной из пар таких кречетов очень редкой – светлой морфы. Ее самец темнее, и он насиживал кладку почти наравне с самкой.

Напомним, в 2018 году учёные обследовали 45 мостов в северной части трассы. Всего на участке обнаружили шесть гнезд кречета. Ученые подтвердили ранее выдвинутые предположения об уникальности этой части Северного широтного хода. Кречеты находят здесь благоприятные условия для гнездования и имеют устойчивую кормовую базу.

В сравнении с результатами прошлых лет, популяция кречетов, которые гнездятся на мостах, не просто сохраняется, но и увеличивается. На нескольких гнёздах исследователям удалось установить камеры.

Гнездование кречетов – самых крупных соколов в мире, которые во всем циркумполярном ареале занесены во все возможные Красные книги, впервые зарегистрировано на объектах действующей инфраструктуры, именно на мостовых переходах ямальской трассы Обская — Бованенково, в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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