2019-07-04T09:47:33+03:00
Происшествия

Новоуренгоец отдал мошенникам 15 тысяч рублей, пытаясь купить автозапчасти

Мужчина рассчитывал на честность интернет-продавцов
Анна Полякова
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Новоуренгоец отдал мошенникам 15 тысяч рублей, пытаясь купить автозапчастиНовоуренгоец отдал мошенникам 15 тысяч рублей, пытаясь купить автозапчастиФото: Ольга Крыльцова
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Житель Нового Уренгоя поделился деньгами с мошенниками, рассчитывая на честность интернет-продавцов. В результате он потерял 15 500 рублей.

До этого в интернет мужчина разместил объявление о покупке комплектующих частей для автомобиля. Неизвестный откликнулся на запрос и предложил новоуренгойцу необходимый товар. Обговорив детали покупки, мужчина перевел незнакомцу деньги на указанный счет. Однако товар не доставлен, денежные средства не возвращены, неизвестный на связь не выходит.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Наказанием за преступление может стать лишение свободы до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам осуществлять покупки только с проверенных сайтов, не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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