2019-07-04T09:50:21+03:00
Общество

К Ноябрьску приближается сильная гроза со шквалистым ветром

Стихия обрушится на город во второй половине дня
Анна Полякова
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К Ноябрьску приближается сильная гроза со шквалистым ветром Фото: Администрация НоябрьскаК Ноябрьску приближается сильная гроза со шквалистым ветром Фото: Администрация Ноябрьска
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Жителей Ноябрьска предупреждают о резком изменении погоды. Солнечный жаркий день с температурой воздуха до +29 градусов 4 июля завершится бушующей стихией.

Как сообщает администрации города со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, гроза придет в Ноябрьск во второй половине дня. Ветер при этом ожидается переменных направлений с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха в это время опустится до +21 градуса.

Горожанам рекомендуется проявить осторожность и во время сильного ветра держаться подальше от плохо закрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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