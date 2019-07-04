К Ноябрьску приближается сильная гроза со шквалистым ветром
Стихия обрушится на город во второй половине дня
К Ноябрьску приближается сильная гроза со шквалистым ветром Фото: Администрация Ноябрьска
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Жителей Ноябрьска предупреждают о резком изменении погоды. Солнечный жаркий день с температурой воздуха до +29 градусов 4 июля завершится бушующей стихией.
Как сообщает администрации города со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, гроза придет в Ноябрьск во второй половине дня. Ветер при этом ожидается переменных направлений с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха в это время опустится до +21 градуса.
Горожанам рекомендуется проявить осторожность и во время сильного ветра держаться подальше от плохо закрепленных конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU