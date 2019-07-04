СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-04T09:07:55+03:00

Участок дороги Салехард — Аэропорт закрыли для проезда Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Движение по дороге Салехард — Аэропорт на участке от паровоза памятника 501-й стройке до заправки с 9:00 утра 4 июля перекрыто.

Ограничение в проезде ввели в связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги. Работы планируют завершить до 31 октября.

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

- Просим жителей и гостей Салехарда обращать внимание на дорожные знаки установленные на участке ремонтных работ, не нарушать правила дорожного движения, - сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

При капитальном ремонте автодороги Салехард — Аэропорт и на подъезде к речному порту станции Коротчаево в 2019 году планируется применение полимерно-битумных вяжущих материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU