2019-07-04T09:07:55+03:00
Общество

Участок дороги Салехард — Аэропорт закрыли для проезда

Работы планируют завершить до 31 октября
Анна Полякова
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Участок дороги Салехард — Аэропорт закрыли для проезда Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОУчасток дороги Салехард — Аэропорт закрыли для проезда Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Движение по дороге Салехард — Аэропорт на участке от паровоза памятника 501-й стройке до заправки с 9:00 утра 4 июля перекрыто.

Ограничение в проезде ввели в связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги. Работы планируют завершить до 31 октября.

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

- Просим жителей и гостей Салехарда обращать внимание на дорожные знаки установленные на участке ремонтных работ, не нарушать правила дорожного движения, - сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

При капитальном ремонте автодороги Салехард — Аэропорт и на подъезде к речному порту станции Коротчаево в 2019 году планируется применение полимерно-битумных вяжущих материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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