Участок дороги Салехард — Аэропорт закрыли для проезда
Движение по дороге Салехард — Аэропорт на участке от паровоза памятника 501-й стройке до заправки с 9:00 утра 4 июля перекрыто.
Ограничение в проезде ввели в связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги. Работы планируют завершить до 31 октября.
Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
- Просим жителей и гостей Салехарда обращать внимание на дорожные знаки установленные на участке ремонтных работ, не нарушать правила дорожного движения, - сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
При капитальном ремонте автодороги Салехард — Аэропорт и на подъезде к речному порту станции Коротчаево в 2019 году планируется применение полимерно-битумных вяжущих материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU