2019-07-04T08:51:03+03:00
Общество

Запах газа в воздухе переполошил весь Ноябрьск

Горожан напугал "аромат" одоранта
Анна Полякова
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Запах газа в воздухе переполошил весь Ноябрьск Фото: pixabay.comЗапах газа в воздухе переполошил весь Ноябрьск Фото: pixabay.com
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Жители Ноябрьска не на шутку были испуганы запахом газа, который витал в воздухе 3 июля. За день в ЕДДС поступило около 150 жалоб на опасное явление. Горожане чувствовали «газ» в разных микрорайонах. Чуть позже по местному телевидению была запущена бегущая строка, чтобы успокоить взволнованных горожан.

Однако аварий в газовых службах не случилось. Выяснилось, что на нефтеналивной станции промывали емкости для хранения одоранта. Именно это вещество добавляют в бытовой газ как раз для того, чтобы потребители почувствовали утечку, поскольку природный газ запаха не имеет. Этот "аромат" и встревожил ноябрян.

В момент звонков концентрация одоранта в воздухе не превышала безопасных значений, пояснили в ЕДДС. К утру 4 июля запах практически рассеялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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