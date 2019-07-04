2019-07-04T08:39:05+03:00
Общество

Купаться в новоуренгойских водоемах можно только на свой страх и риск

Пляжи предназначены только для отдыха у воды
Анна Полякова
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Купаться в новоуренгойских водоемах можно только на свой страх и риск Фото: newurengoy.ruКупаться в новоуренгойских водоемах можно только на свой страх и риск Фото: newurengoy.ru
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Все последнюю неделю в Новом Уренгое по-настоящему летняя, жаркая погода. Многие дети и взрослые проводят свободное время на природе. Однако купание в открытых водоёмах города запрещено. Течение рек сильное, а дно не обследовано и не очищено. Все это представляет серьезную опасность для тех, кто хочет поплавать.

Между тем, в городе установлено несколько мест для массового отдыха населения у воды. Так, например, позагорать и поиграть на природе возле водоема можно в районе улицы им. В.Я. Петуха, в районе Западной магистрали, в районе православного храма – все они на берегу реки Седэяха, а также в районе озера Молодёжное.

Однако стоит помнить, что не рекомендуется купаться в воде, приводить с собой собак и других животных, курить. Прыгать в воду с мостов тоже категорически запрещено.

Взрослые должны следить за своими детьми – не разрешать им одним находиться на пляжах и не оставлять их без присмотра.

Как сообщили в администрации Нового Уренгоя, на разрешенных территориях установлены мусорные контейнеры. Горожан призывают соблюдать чистоту и порядок, не оставлять за собой мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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