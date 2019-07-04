Для ямальских ветеранов в Тюмени работает школа серебряного возраста

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-04T08:15:26+03:00

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Для пенсионеров-ямальцев, переехавших в Тюмень, в представительстве ЯНАО в области провели встречу с сотрудниками управления соцзащиты. Для бывших здесь северян работает «Школа серебряного возраста».

На встрече 3 июля обсудили меры социальной поддержки. Дело в том, что каждый пенсионер, переехавший из районов Крайнего Севера, становится получателем льгот.

Более 60 ямальцев пришли на встречу со специалистами. Они представили северянам полную информацию о программе «Сотрудничество», порядке предоставления документов, и нововведениях этого года. Отдельное внимание было уделено вопросам выплаты единовременной материальной помощи. Пенсионеры узнали, как происходит выплата, какие существуют нюансы её оформления.

В ходе встречи прозвучало много вопросов, на которые специалисты управления дали развёрнутые ответы. Следующее занятие в «Школе серебряного возраста» состоится 21 августа и будет посвящено теме «Активное долголетие», сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU