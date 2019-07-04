В Ноябрьске при ремонте кровли в школе решили изменить слой покрытия

СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-04T06:39:18+03:00

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Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов лично проверил, как капитально ремонтируют крышу в школе № 9. Главное требование к подрядчику из Екатеринбурга, пояснили в мэрии, не просто реализовать проект, но сделать это с поправкой на климатические особенности сурового климата арктического региона. В результате слой покрытия увеличили и уплотнили.

- Материалы на площадке уже есть. Работы эти непростые, у плоских крыш свои особенности. Главное, что объект под контролем – здесь все время находятся представители, как самой школы, так и дирекции муниципального заказа, - комментирует итоги осмотра Алексей Романов. - Деньги выделены из местного бюджета, и наша обязанность освоить их эффективно. Очень важно, чтобы подрядчик сроки не нарушил. Сам буду приходить сюда периодически и смотреть, как идет работа

Градоначальник сообщил, что сейчас идет разработка проектной документации по капитальному ремонту образовательных учреждений на 2020 год. Заключено 13 контрактов. А глобальная задача - это перевести все школы на одну смену.

ИСТОЧНИК KP.RU