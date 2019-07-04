Погода на Ямале 4 июля: жара, ожидаются грозы
В четверг, 4 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +29 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 3 м/с.
В Ноябрьске +33 градуса, малооблачно, во второй половине дня начнется дождь с грозой, ветер восточный 4 м/с.
В Новом Уренгое +32 градуса, солнечно, без осадков, восточный ветер 5 м/с.
В Надыме +33 градуса, солнечно, ветер восточный 4 м/с.
В Губкинском +34 градуса, солнечно, ветер восточный 4 м/с.
В Тарко-Сале +33 градуса, ветер юго-восточный 3 м/с.
В Муравленко +33 градуса, солнечно, вечером ожидается сухая гроза, восточный ветер 4 м/с.
В Лабытнанги +31 градус, переменная облачность, вечером - дождь с грозой, восточный ветер будет дуть со скоростью 9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU