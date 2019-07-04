2019-07-04T05:43:24+03:00
Общество

Погода на Ямале 4 июля: жара, ожидаются грозы

Температура воздуха поднимется до +33 градусов
Анна Полякова
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В четверг, 4 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +29 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +33 градуса, малооблачно, во второй половине дня начнется дождь с грозой, ветер восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +32 градуса, солнечно, без осадков, восточный ветер 5 м/с.

В Надыме +33 градуса, солнечно, ветер восточный 4 м/с.

В Губкинском +34 градуса, солнечно, ветер восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +33 градуса, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Муравленко +33 градуса, солнечно, вечером ожидается сухая гроза, восточный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +31 градус, переменная облачность, вечером - дождь с грозой, восточный ветер будет дуть со скоростью 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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