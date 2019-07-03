СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-03T16:06:20+03:00

Ямальские медики будут выезжать на вызовы с планшетами Фото: yanao.ru

В ближайшее время Ноябрьская СМП приступит к тестированию системы

Изменить размер текста: A A

Медики станций скорой помощи по всему Ямалу скоро начнут выезжать на вызовы с электронными планшетами. Нововведение избавит бригады скорой помощи от заполнения бумажных карт вызовов. Это серьёзно ускорит оказание медицинской помощи ямальцам. Плюс ко всему планируется создание единой базы пациентов, в которой медики за пару «кликов» смогут найти нужную информацию. В больнице будут видеть, какие данные заполняет бригада во время выезда, и в случае госпитализации персонал будет готов к приёму конкретного пациента.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он предполагает внедрение в регионе единой информационной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи и санавиации.

Данная система является составной частью информационной системы «112» на территории Ямала, что позволит организовать взаимодействие со всеми экстренными службами.

Сейчас медики проходят обучение. Первыми тонкости работы с планшетами узнали врачи скорой помощи г. Ноябрьска,Губкинского, Муравленко, Тарко-Сале, Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда и поселка Тазовский,

В ближайшее время Ноябрьская СМП приступит к тестированию системы непосредственно в «боевых условиях». Бригады города уже оснащены мобильными планшетами.

До конца 2019 года планируется ввести этот метод работы в опытную эксплуатацию во всех станциях и отделениях скорой медицинской помощи региона.

ИСТОЧНИК KP.RU