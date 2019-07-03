В Пурпе задержали рецидивистов за кражу ста метров кабеля
Пуровские полицейские по горячим следам установили подозреваемых в краже кабеля. Руководитель одной из организаций обратился к правоохранителям с заявлением о том, что в ночь с 30 июня на 1 июля в поселке Пурпе неизвестные похитили кабель связи около 100 метров. Предприятию причинен ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.
Злоумышленников задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались двое жителей п. Пурпе, ранее неоднократно судимых. В полиции они дали признательные показания, оформлены протоколы явок с повинной.
Похищенный кабель они сдали в пункт приема цветного металла, за который получили 400 рублей, деньги потратили на личные нужды.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». С подозреваемых взяли подписки о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU