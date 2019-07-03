Ямал удвоит региональную программу по переселению из ветхих домов

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-03T15:35:23+03:00

В ближайшие годы в округе будет построено не менее 30 тысяч квартир

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил задачу удвоить региональную программу по переселению из ветхого жилья.

Сейчас в ЯНАО более 3 миллионов жилых квадратов в деревянном исполнении. Треть из этого числа - аварийные и ветхие дома, имеющие более 70% износа. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» округ расселяет деревяшки, признанные аварийными до 1 января 2017 года, а это свыше 250 тысяч квадратных метров.

В ближайшие годы в округе будет построено не менее 30 тысяч квартир. Половина из них будет предназначена на переселение из аварийного фонда. Предлагается продлить действующую до 2025 года региональную программу, подкрепив ее дополнительным финансированием. Эти меры, а также переселение из ветхих домов по программе «Сотрудничество» на юг Тюменской области позволит Ямалу расселить почти 600 тысяч квадратов жилья, непригодного для проживания.

Только в Новом Уренгое в 2018 году в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья было переселено 265 семей – 828 человек. Это позволило расселить 80 аварийных домов, сообщили в администрации города.

В 2019 году около 200 семей поменяют аварийное жилье на новое. В сентябре будет сдан в эксплуатацию жилой дом в микрорайоне Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU