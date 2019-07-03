Ямальцы станут чаще летать

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-03T15:15:57+03:00

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Еще 341 дополнительный рейс добавится к уже имеющимся на межрегиональных авианаправлениях в 2019 году. Введение дополнительных рейсов стало возможным после анализа востребованности пассажирами тех или иных направлений.

- Мы видим, куда ямальцы чаще всего летают, и какие направления пользуются спросом. Поэтому принято решение увеличить количество рейсов, - рассказал директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Так, загрузка борта самолёта из городов округа на новые южные направления составляет 100%. В Санкт-Петербург до 70% и такой же показатель на рейсы в Уфу.

Уже в прошлом году были скорректированы рейсы по некоторым направлениям. А теперь из городов Новый Уренгой и Салехард летать в Санкт-Петербург можно ежедневно. Из Ноябрьска в Санкт-Петербург рейсы осуществляются 3 раза в неделю. Направление Салехард – Уфа и обратно уже доступно два раза в неделю. Из городов Ноябрьск и Надым в Уфу добавлено по два дополнительных рейса в неделю.

Кроме того, до 31 декабря продлили расписание субсидируемых рейсов на новые южные направления за 10 000 рублей до Краснодара из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма. В этом же списке маршрут Салехард – Симферополь.

В 2019 году округ субсидирует 25 социально значимых межрегиональных маршрута. С октября прошлого года существенно расширена маршрутная сеть авиаперевозок за счет открытия новых направлений из аэропортов округа: Омск, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Санкт-Петербург.

Кроме того, в этом году из Ямала можно улететь на юг России в Краснодар и Симферополь прямым рейсом. За пять месяцев 88 600 пассажиров воспользовались льготным перелетом за пределы округа, совершено 852 рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU