СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-03T14:40:13+03:00

Жители Лабытнанги считают, что городу не хватает газонов и зеленых изгородей Фото: lbt.yanao.ru

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Лабытнангцы предложили свои варианты, как сделать город красивым и зеленым. Свои идеи горожане высказывали на платформе «Предлагай» портала «Живем на Севере». В итоге пять идей выставили на голосование. Разница лайков и дизлайков определила предпочтения горожан в благоустройстве города в части озеленения его территорий.

В результате на первом месте оказался вариант «Газоны». Автор прокомментировал идею: «Очень хотелось бы, чтобы в городе появились газоны с зеленой травой, ровной травой. Чтобы там можно было проводить время, устраивать пикники».

На второе место по предпочтениям горожане разместили «Зелёные изгороди», которых так не хватает Лабытнанги, считают местные жители.

Также горожане предлагают пересаживать большие деревья, сохранять северные цветы и не косить траву. А между детским садом «Снежинка» и новыми спортивными объектами высадить кустарники и деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU