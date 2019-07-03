На Ямале расширили систему обнаружения лесных пожаров

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-03T14:53:05+03:00

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Для оперативного обнаружения и мониторинга лесных пожаров на Ямале окружную интегрированную систему расширили почти в четыре раза. Работы проводятся компанией «Ростелеком» по заказу правительства ЯНАО.

Ямал – пока единственный регион России, который оборудует видеонаблюдением все муниципальные образования, подверженные угрозе распространения лесных пожаров. Это система мониторинга "Лесохранитель".

- Система видеомониторинга уже показала свою эффективность в 2018-м — с её помощью только на территории Ноябрьского лесничества было обнаружено шесть пожаров, - 40% от общего количества зарегистрированных возгораний. Благодаря даже такому локальному внедрению видеонаблюдения, нам удалось значительно уменьшить площадь пожаров по сравнению с ситуацией прошлых лет и минимизировать затраты на тушение, - говорит замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

Система оперативного обнаружения лесных пожаров обеспечивает полный обзор опасных участков в режиме реального времени и стопроцентную информативность о степени возгорания. Видеосигнал со всех камер дублируется в центр управления в кризисных ситуациях и в региональную диспетчерскую службу ЯНАО «Леса Ямала».

Всего на страже безопасности округа будет работать 53 камеры, до конца этого месяца их установят в наших городах и посёлках. Камеры настолько чувствительны, что фиксируют даже незначительные задымления в радиусе до 30 километров. Кроме того, в перспективах проекта возможно расширение системы и на углеводородные месторождения.

ИСТОЧНИК KP.RU