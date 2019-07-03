Глава Ямала поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-03T14:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 83-я годовщина со дня образования ГАИ-ГИБДД. Он поздравил дорожную полицию Ямал с праздником. Сотрудникам, отличившимся в работе, губернатор вручил почетные грамоты и благодарности.

- У вас очень непростая служба, но вам удаётся достигать хороших результатов. Это видно по показателям работы, по уменьшению количества аварий, - сказал Дмитрий Артюхов.

Он заверил, что правительство региона будет поддерживать службу. Это касается и жилья, и парка техники. В прошлом году ямальской полиции было выделено более 40 машин, в том числе для ДПС, в этом году также поступят новые автомобили. Планируется ежегодно продлевать эту программу, пока необходимая материальная база не будет соответствовать тому уровню, которого вы заслуживаете.

В каждом из 13 муниципалитетов создано свое подразделение Госавтоинспеции, в них трудятся 604 человека. Начальник ямальской полиции, генерал-майор Александр Удовенко также отметил эффективность взаимодействия силового ведомства и правительства региона.

Так, за 8 лет в городах и посёлках Ямала появилось 77 новых служебных автомобилей полиции. В конце прошлого года Дмитрий Артюхов вручил ключи от 12 машин ДПС в Новом Уренгое. В 2019-м году планируется закупить еще 41 автомобиль, 12 из которых предназначены для дорожной полиции. Все автомобили оснащены современными средствами связи и видеофиксации.

Кроме того, в прошлом году было отремонтировано 34 объекта ОВД. В планах на этот год еще 25. Три модульных здания построят в посёлках Тазовский, Новый Порт, Панаевск.

Также в этом году правительство округа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделило дополнительные средства для приобретения семи стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их установят на дорогах Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко и посёлка Пангоды.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, за шесть последних лет (с 2012 по 2018-й) количество ДТП в округе сократилось на 33%, значительно снизилось количество пострадавших и погибших. Планка, которую ставит национальный проект – снижение к 2024 году показателя смертности в результате ДТП в 3,5 раза (не более 4 случаев на 100 тысяч населения), а к 2030 – нулевой уровень смертности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU