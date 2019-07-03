«Уютный Ямал»: надымчане осваивают инициативное бюджетирование
В Надымском районе начали реализацию окружного проекта «Уютный Ямал». Он направлен на участие граждан в определении приоритетов использования местного бюджета.
- Инициативное бюджетирование - это непосредственное участие жителей в эффективном управлении финансами, - пояснили в администрации Надымского района.
Для сопровождения регионального проекта в муниципалитете уже создан офис общественных инициатив. В его состав вошли представители общественных палат ЯНАО и муниципального образования, общественных организаций, районной администрации.
Надымчан решили подробнее познакомить с инициативным бюджетированием. Для этого в минувшие выходные на площади у бульвара Стрижова была работали волонтеры, был организован информационный киоск.
Какую инициативу могут предложить надымчане, как будут отбираться эти инициативы для реализации – на эти и другие вопросы отвечали представители офиса общественных инициатив проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU