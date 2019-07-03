2019-07-03T13:13:27+03:00
Общество

«Уютный Ямал»: надымчане осваивают инициативное бюджетирование

В муниципалитете создали офис общественных инициатив
Анна Полякова
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«Уютный Ямал»: надымчане осваивают инициативное бюджетирование Фото: nadymregion.ru«Уютный Ямал»: надымчане осваивают инициативное бюджетирование Фото: nadymregion.ru
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В Надымском районе начали реализацию окружного проекта «Уютный Ямал». Он направлен на участие граждан в определении приоритетов использования местного бюджета.

- Инициативное бюджетирование - это непосредственное участие жителей в эффективном управлении финансами, - пояснили в администрации Надымского района.

Для сопровождения регионального проекта в муниципалитете уже создан офис общественных инициатив. В его состав вошли представители общественных палат ЯНАО и муниципального образования, общественных организаций, районной администрации.

Надымчан решили подробнее познакомить с инициативным бюджетированием. Для этого в минувшие выходные на площади у бульвара Стрижова была работали волонтеры, был организован информационный киоск.

Какую инициативу могут предложить надымчане, как будут отбираться эти инициативы для реализации – на эти и другие вопросы отвечали представители офиса общественных инициатив проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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