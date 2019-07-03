СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-03T13:00:23+03:00

В Салехарде за лето благоустроят десять дворов Фото: salekhard.org

Изменить размер текста: A A

В Салехарде продолжается благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». Как сообщили в администрации ямальской столицы, полным ходом идут работы по ремонту проезда многоквартирного дома № 76 по ул. Республики. После этого здесь заменят освещение, установят лавочки и урны.

Всего этим летом в окружном центре будет благоустроено десять дворовых территорий. Перечень работ по каждому двору индивидуален. Все работы должны быть завершены до 1 сентября.

Одновременно, по просьбам жителей города, проводится отсыпка дворов асфальтовой крошкой. Уже порядка 60 дворов покрыты, на это ушло более 1300 кубометра крошки.

ИСТОЧНИК KP.RU